Спірні ділянки розташовані в межах Великолюбінської громади

Господарський суд Львівської області задовольнив два позови прокуратури та повернув у власність громади три земельні ділянки з озером загальною площею 116 га. Суд розірвав договори оренди з підприємцями та повернув озера біля Великого Любеня громаді.

Йдеться про три земельні ділянки загальною площею 116 га, розташовані у руслі річки Верещиця на території Великолюбінської територіальної громади. Як вказано в матеріалах справи, у 2004 році Городоцька РДА уклала договір оренди земельної ділянки площею 94 га, з яких 44 га – це озеро, з підприємицями Євгенією Клецко і Олександрою Чабан для ведення рибного господарства. Підприємиці отримали землю з озерами в оренду на 49 років, тобто, до 2053 року. Щороку за користування водним об’єктом вони мали сплачувати 2,2 тис. грн.

Однак упродовж 2021-2023 років орендарі не виконували умов договору та заборгували 7,9 тис. грн орендної плати, сплативши її лише в січні 2024 року. Крім цього, у 2023 році працівники Великолюбінської селищної ради обстежили ділянки і виявили, що вони фактично не використовуються, а ґрунти неконтрольовано заболочуються і підтоплюються, також відсутні ознаки ведення рибного господарства.

У суді підприємиці пояснили, що в зв’язку з децентралізацією були відсутні рахунки правонаступниці Городоцької РДА, а Великолюбінська селищна рада за оплатою до них не зверталась.

Враховуючи обставини справи, Господарський суд вирішив розірвати з Євгенією Клецко і Олександрою Чабан договір оренди 94 га землі та повернути землю в користування Великолюбінської селищної раді.

Окремо суд розглядав позов селищної ради до цих же підприємиць щодо суміжної ділянки на 22,5 га, яку також передали в оренду в 2004 році. Господарський суд також зобов’язав їх повернути землю у власність громади.