Орендар не сплачував орендну плату за землю, тому позбувся ділянки зі ставками

Господарський суд Львівської області задоволив позов обласної прокуратури до львівської фірми «Арт-Буд-Плюс» про розірвання договору оренди, повернення земельної ділянки водного фонду на території села Залужжя та стягнення 56 тис. грн заборгованої орендної плати.

Як розповіли в прокуратурі Львівщини, йдеться про ділянку площею понад 22 га на території Яворівської громади, на якій розташовані три ставки загальною площею більше ніж 16 га.

«Встановлено, що товариство орендувало водний об’єкт для здійснення рибогосподарської діяльності. В подальшому, порушуючи умови договору, підприємство з жовтня 2022 року не сплачувало орендну плату за користування земельною ділянкою водного фонду. Внаслідок таких дій до місцевого бюджету не надійшла значна сума коштів», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Прокуратура звернулась до Господарського суду, який задоволив позов у повному обсязі. Відповідачем у цій справі було ТОВ «Арт-Буд-Плюс», яке втратило право оренди ділянки зі ставками та має компенсувати 56 тис. грн заборгованої орендної плати. Йдеться про земельну длянку з озерами на території села Залужжя. Кінцеве рішення суду наразі не оприлюднене в реєстрі.

За даними YouControl, ТОВ «Арт-Буд-Плюс» зареєстроване у Львові 11 років тому, основний вид діяльності – «будівництво житлових і нежитлових будівель». Засновниками фірми є уродженець Криму Артем Сохань та львів’янин Віталій Дідун.