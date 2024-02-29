Стан озера до осушення у 2021 році

Після втручання Бюро економічної безпеки Сокільницька сільська рада біля Львова розірвала угоду з підрядником про виконання робіт з очищення місцевого озера на 18,5 млн грн. Аналітики БЕБ виявили зловживання під час тендеру та наголосили на некритичності таких витрат під час війни.

Як повідомили в БЕБ Львівщини 29 лютого, орган місцевого самоврядування за результатами тендеру уклав угоду на 18,5 млн грн щодо покращення стану водоймища. Однак під час дослідження тендерної пропозиції єдиного учасника аналітики БЕБ виявили невідповідність переможця кваліфікаційним критеріям, які були встановлені замовником.

«Зокрема учасник не підтвердив досвід виконання аналогічних робіт, що є безумовною підставою для відхилення тендерної пропозиції», – йдеться в повідомленні БЕБ.

У листі-рекомендації керівнику органу місцевого самоврядування співробітники БЕБ також наголосили на неприпустимості проведення некритичних витрат в умовах воєнного стану. Також про виявлені під час публічної закупівлі порушення повідомили Західний офіс Держаудитслужби.

«У результаті договір про виконання робіт на водоймищі було розірвано. Вартість вже виконаних та частково оплачених робіт склала 1,7 млн грн. Таким чином 16,8 млн грн було збережено у міському бюджеті», – поінформували у БЕБ.

У БЕБ Львівщини уточнили ZAXID.NET, що йдеться про тендер з благоустрою озера, який оголошувала Сокільницька сільська рада. Озеро на вул. Садовій у Сокільниках спустили у 2021 році. Відтоді вартість проекту покращення екологічного стану та умов експлуатації водоймища зросла майже втричі. Восени минулого року переможцем тендеру було визнано КП «Вектор», яке було єдиним учасником. Про недоцільність таких витрат та катастрофічний стан озера повідомляла місцева ГО «Зручна громада».

За даними аналітичної системи YouControl, колективне підприємство «Вектор» зареєстроване майже 24 роки тому у Розвадові та займається будівництвом. Власниками компанії вказані мешканці Миколаєва Василь і Василь Петріви (ймовірно, батько і син).