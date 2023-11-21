За три роки після того, як озеро спустили, воно заросло очеретом і бур’янами

Сокільницька сільська рада оголосила новий тендер на покращення екологічного стану міського озера. Два роки тому очікувана вартість робіт становила 6,8 млн грн, утім через коригування проекту у 2023 році вартість здорожчала до 21,4 млн грн.

Йдеться про озеро на вул. Садовій у Сокільниках, яке спустили у 2021 році. Тоді Сокільницька сільрада оголосила тендер на капітальний ремонті покращення екологічного стану озера. Переможцем тендеру обрали КП «Вектор», що зголосилось провести благоустрій за 5,9 млн грн. У січні 2023 року договір між сільрадою і підрядником розірвали за згодою двох сторін.

Судячи з опублікованих місцевими мешканцями фото, за три роки на озері жодних робіт не проводили, натомість воно заросло очеретом. 20 листопада на позачерговому засіданні сесії сільради Сокільників депутати затвердили новий робочий проект благоустрою озера, що передбачав виділення 20 млн грн на ці роботи. На це звернула увагу звернула увагу місцева ГО «Зручна громада».

Через коригування проекту у листопаді 2023 року Сокільницька сільрада оголосила новий тендер на виконання робіт із благоустрою озера. Очікувана вартість робіт становила 21,4 млн грн, однак те ж КП «Вектор» зголосилось провести капремонт озера за 19,2 млн грн. Компанія була єдиним учасником торгів, й 16 листопада сільрада повідомила про намір укласти договір. При цьому сільрада просила підрядника надати додаткові документи, що підтверджують наявність відповідної техніки, необхідної для виконання робіт. У тендерній документації вказано, що підрядник має виконати всі роботи до кінця 2024 року.

За даними аналітичної системи YouControl, колективне підприємство «Вектор» зареєстроване майже 24 роки тому у Розвадові та займається будівництвом. Власниками компанії вказані мешканці Миколаєва Василь і Василь Петріви (ймовірно, батько і син).