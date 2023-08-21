Червоним кольором позначена ділянка площею 4 га неподалік львівського аеропорту

Сокільницька сільська рада продала місцевому мешканцю 4 га землі під ведення фермерського господарства за 61,7 тис. грн, тобто, за 154 грн за сотку. На це 21 серпня звернуло увагу антикорупційне видання NGl.media.

Йдеться про ділянку в Сокільниках, неподалік львівського аеропорту, площею 4 га. У 1993 році, після розвалу місцевого колгоспу, цю ділянку отримав у користування місцевий мешканець Володимир Здзеба, який до цього часу її не використовував, а в серпні 2023 року звернувся до Сокільницької сільради за дозволом на викуп.

Володимир Здзеба працює водієм у місцевому фельдшерсько-акушерському пункті. На початку 2023 року разом з дружиною і донькою він заснував фермерське господарство «Дубівко». 15 серпня сільрада дозволила Володимиру Здзебі викупити цю ділянку за 61,7 тис. грн для ведення фермерського господарства. Вартість однієї сотки склала 154 грн.

Ринкова вартість землі у Сокільниках у сотні разів вища, ніж та, за яку продали ділянку біля аеропорту. Це зумовлено близькістю до Львова і активною забудовою. До прикладу, залежно від розташування ділянки сільськогосподарського призначення тут продають по 1000-1850 доларів США/сотка. Тобто, виходячи з мінімальної ринкової ціни, реальна вартість 4 га землі може становити не менше 15 млн грн.

Проте Сокільницька сільрада визначила вартість викупу всієї ділянки у 61706,32 грн, тобто у 154,27 грн/сотка. Ця вартість навіть нижча середньої нормативної грошової оцінки ріллі на Львівщині – у 21492 грн/га (214,92 грн/сотка).