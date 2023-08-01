Міськрада продала «Онуру» 1,3 га землі в Рясному

Управління земельних ресурсів Львівської міської ради продало комунальну ділянку в Рясному за 15,8 млн грн. Землю купило ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл».

Йдеться про продаж 1,3 га землі у мікрорайоні Рясне-2, що належить до земель переробної, машинобудівної та іншої промисловості та розташована поруч із асфальтним заводом компанії «Онур». Ділянку виставили на продаж 4 липня зі стартовою ціною 15 млн грн.

Аукціон провели 1 серпня на сайті електронних торгів Prozorro. Продажі. Згідно з містобудівними умовами та обмеженнями, висота нового будівництва на цій ділянці не має перевищувати 12 м. Участь у торгах взяли дві компанії – ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» і ТзОВ «Вікторія 2008». Найвищу ціну – 15,8 млн грн – запропонувала компанія «Онур». Управління земельних ресурсів повідомило компанії про намір укласти угоду купівлі-продажу.

Раніше компанія купила в міськради кілька ділянок поруч із заводом. Прикметно, що у попередніх торгах за земельні ділянки в Рясному компанія «Онур» також змагалася з одеським ТзОВ «Вікторія 2008».

ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» – дочірнє підприємство турецької будівельно-транспортної компанії «Онур Тааххют», що здійснює будівництво і ремонт доріг та мостів в Україні. Власниками фірми є Онур та Іхсан Ченінджевізи з Туреччини і Олег Фаріон зі Львова. Підприємство володіє асфальтовим заводом у мікрорайоні Рясне-2 у Львові.