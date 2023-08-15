Йдеться про продаж ділянки біля будинку №34 на вул. Тракт Глинянський

Управління земельних ресурсів Львівської міської ради продало комунальну ділянку за 4,7 млн грн. Під час торгів вартість землі зросла у понад двічі. У фіналі аукціону змагалися компанії зі спільним засновником.

Йдеться про продаж 0,063 га землі у мікрорайоні на вул. Тракт Глинянський, біля будинку №34, що належить до земель житлової та громадської забудови. Ділянку виставили на продаж 17 липня на зі стартовою ціною 1,9 млн грн. Згідно з містобудівними умовами і обмеженнями, на цій ділянці нове будівництво не має перевищувати 14 м.

Аукціон відбувся 15 серпня на сайті електронних торгів Prozorro. Продажі. Участь у торгах взяли п’ять компаній. У результаті аукціну переможцем стало АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоативний інвестиційний фонд "Скайлайн"», що запропонувало купити землю за 4,7 млн грн. Управління земельних ресурсів повідомило компанії про намір укласти угоду купівлі-продажу.

Під час фінальних торгів компанія змагалася з ТзОВ «Фреш Трейд», засновником якого і є АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоативний інвестиційний фонд "Скайлайн"».

АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоативний інвестиційний фонд "Скайлайн"» зареєстроване в Києві більше 4 років тому та займається трастами. Власником і дщиректором фірми вказаний мешканець Мостиськ Остап Шабаковський. Йому належить також низка автокомпаній у Мостиськах, а нещодавно він придбав перший поверх будинку на вул. Франка у Львові за 4 млн грн.