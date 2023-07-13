Обидві ділянки розташовані на вул. Сонячній в Дублянах

Управління земельних ресурсів Львівської міської ради продало дві ділянки у місті Дубляни біля Львова за 5,4 млн грн. Ділянки в Дублянах міська рада Львова на аукціон виставляла вперше.

Йдеться про дві ділянки несільськогосподарського призначення на вул. Сонячній у Дублянах площами 0,18 га та 0,11 га. Першу ділянку, призначену під будівництво та обслуговування будівель торгівлі, виставили на продаж 9 червня з початковою ціною 2,5 млн грн. Згідно з містобудівними умовами, які раніше затвердив виконком, висота нових будівель на цій ділянці не має перевищувати 12 м, а площа забудови – 20%. Торги відбулись 11 липня, в них взяли участь двоє покупців. Найвищу ціну за землю запропонував Назарій Деревіцький із Бібрки – 3,4 млн грн. Підприємець понад 15 років займається вантажними перевезеннями.

Другу ділянку, що належить до земель промисловості, також виставили на продаж 9 червня зі стартовою ціною 1,4 млн грн. Згідно з МУО, нове будівництво не має перевищувати висоту 10 м, а площа забудови – 20%. Торги відбулись 11 липня, в них взяли участь двоє покупців, зокрема й Назарій Деревіцький, утім найвищу ціну запропонував Євгеній Сисун – майже 2 млн грн. Євгеній Сисун понад 16 років займається роздрібною торгівлею.