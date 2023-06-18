Один із найстаріших кінотеатрів Львова на вул. Хмельницького, 11 продали за 25 млн грн

Управління комунальної власності Львівської міськради продало будівлю колишнього кінотеатру на вул. Богдана Хмельницького, 11 за 25 млн грн. Будівлю придбало ПП «Бутси Бест Прайс», яке, за умовами аукціону, має облаштувати тут заклад культурного або просвітницького спрямування.

Йдеться про частину чотириповерхової будівлі площею 550,2 м2, що є пам’яткою архітектури місцевого значення. З 1913 року працював кінотеатр. Він кілька разів змінював назву: «Сфінкс», «Мева», «Адрія» «Кінотеатр імені 17 Вересня», а з 1949 року називався «Кінотеатр імені Богдана Хмельницького». У 1990-х рр. основу репертуару становили стрічки індійського виробництва. У 2007 році Львівська міськрада ліквідувала цей кінотеатр і з того часу це приміщення пустувало.

Стан будівлі колишнього кінотеатру на вул. Хмельнцького, 11 у Львові

У 2019 році цей кінотеатр планували відновити в межах інвестиційного проекту, однак інвестора так і не знайшли. Наприкінці травня 2023 року будівлю кінотеатру виставили на продаж. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що оскільки знайти інвестора не вдалось, а будівля перебуває в незадовільному стані, місто вирішило виставити її на аукціон, але з умовою, що власник облаштує тут культурно-освітній центр.

Будівлю виставляли на аукціон двічі, спершу зі стартовою ціною 20 млн грн. В травні аукціон не відбувся через відсутність учасників. За умовами тендерного законодавства, міськрада знизила стартову ціну будинку вдвічі – до 10 млн грн, та виставила лот на торги повторно. Зокрема на продаж виставили нежитлові приміщення у підвалі, на першому поверсі та на антресолі.

16 червня провели другий аукціон, участь у якому взяли дві компанії: ТзОВ «Будівельна компанія "Алтум"» та ПП «Бутси Бест Прайс». Фінальні цінові пропозиції учасників відрізнялись лише на 1 грн, тож переможцем торгів стало ПП «Бутси Бест Прайс», що запропонувало купити колишній кінотеатр за 25 млн грн. Вартість квадратного метра при цьому склала 45,5 тис. грн. Управління комунальної власності повідомило компанії про намір укласти договір купівлі-продажу.

За умовами аукціону, новий власник має облаштувати тут заклад культурного або просвітницького спрямування, не більше 150 м2 приміщення можна використовувати під заклад харчування.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Бутси Бест Прайс» зареєстроване майже 4 роки тому у Львові та займається роздрібною онлайн-торгівлею. Одноосібною власницею компанії є львів’янка Наталія Михайлів. Їй належать також ПП «Дрогобицький дворик» та БК «Континент». Нещодавно Львівська ОВА надала БК «Континент» в оренду ділянку площею 0,27 га на вул. Коломийській,18а на Сихові для будівництва житлової багатоповерхівки.