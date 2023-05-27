«Коперник» на перетині вулиць Миколая Коперника та Ференца Ліста

У львівському кінотеатрі «Коперник» облаштують муніципальний культурно-освітній центр. Місто планує зробити простір мультифункціональним і відреставрувати велику залу для кінопоказів. У коментарі ZAXID.NET заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що частину центру відкриють для відвідувачів до кінця 2023 року.

«Для міста кінотеатр "Коперник" є дуже цінним. Ми хотіли зберегти його традиції та функціонал і щоб він залишився комунальним. Тому й народилася ідея культурного центру. За підтримки наших колег з UNICEF та інших інституцій Європейського Союзу готуємо у «Копернику» простір, який би був максимально мультифункціональним з точки зору культурно-освітнього центру. Нам важливо зберегти залу для перегляду кіно та екран, щоб проводити покази. У кінотеатрі потрібно провести ремонтні роботи. Зокрема, реставрацію зали. Через це ми очікуємо на допомогу міжнародних партнерів. Ремонт частково фінансуватиметься з грантових коштів. Впродовж цього року ми хочемо відкрити одну з двох черг цього простору», – повідомив Андрій Москаленко.

Заступник мера Львова зазначив, що у «Копернику» також функціонуватиме офіс молодіжної столиці Європи 2025 року, оскільки Львів виборов цей статус. Освітньо-культурний центр належатиме до мережі комунальних молодіжних центрів «Твори!».

Нагадаємо, що кінотеатр у будівлі на Коперника, 9 відкрили 1912 року. Першою його назвою була «Санс-Рівал». «Коперник» безперервно працював понад 100 років є одним із найдавніших кінотеатрів Львова. З 2001 року приміщення, яке належить міськраді Львова, перебувало в оренді мережі приватних кінотеатрів «Кінопалац». У 2018 році «Коперник» обмежив діяльність через підняття орендної плати, а у 2021 році повністю зупинив роботу через завершення угоди про оренду.