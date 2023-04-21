У приміщенні кінотеатру зафіксували самовільні будівельні роботи

З приміщення колишнього кінотеатру «Львів» у Стрийському парку готуються виселяти недобросовісних орендарів, які там облаштували кафе. Виявилося, що одна підприємиця проводить там самовільні будівельні роботи, а інший взагалі господарює без чинного договору оренди. Про це йшлося на комісії з питань комунального майна Львівської облради у четвер, 20 квітня.

«На засіданні комісії з комунального майна, окрім розгляду поточних господарських питань, розбирались із ситуацією навколо кінотеатру "Львів". Тут виявили незаконне перепланування приміщення, яке є у підпорядкуванні управління майном спільної власності Львівської обласної ради», – повідомив заступник голови комісії з комунального майна ЛОР Ростислав Добош.

У результаті комісія доручила управлінню майном подати судовий позов та виселити орендаря – підприємця Андрія Корнієнка, термін оренди в якого завершився, але він продовжує займати приміщення.

Щодо іншої орендарки – Ірини Федак, яка проводить самовільну реконструкцію та перебудову в орендованому приміщенні, доручили детально вивчити ситуацію і надалі теж через суд розірвати з нею угоду та вимагати компенсацію за неправильне використання майна та повернення приміщень до попереднього стану.

У будівлі кінотеатру зафіксували самовільні роботи (фото Захара Миляника)

Як розповіли ZAXID.NET в управлінні майном спільної власності ЛОР, підприємиця Ірина Федак з Рави-Руської, яка займається ресторанним бізнесом, орендує дві площі колишнього кінотеатру «Львів» – літній майданчик площею 160 м2 та нежитлове приміщення площею 83 м2. Вона сплачувала орендну плату 13 тис. грн на місяць, однак, як запевняють в управлінні майном ЛОР, орендну плату переглянули, і вже за квітень цього року вона становить 57 тис. грн. Довговір оренди Ірини Федак на ці площі закінчився у березні цього року, однак він вважається автоматично пролонгованим у зв'язку з воєнним станом.

Львівський підприємець Андрій Корнієнко, який займається ресторанним бізнесом і наданням послуг харчування, займає 150 м2. Він сплачував оренду плату близько 600 грн/місяць, договір оренди закінчився два роки тому – у травні 2021 року.

Колись один з найпопулярніших у місті кінотеатр «Львів» на 760 місць працював з 1960 року і був першим широкоформатним кінотеатром України зі стереозвуком. Кінотеатр перебуває у власності Львівської облради і числиться на балансі Палацу мистецтв. Дискусії щодо його подальшої долі точаться вже близько 10 років.