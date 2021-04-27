Будівля колишнього кінотеатру на вул. Богдана Хмельницького, 11 пустує з 2007 року

У Львові відреставрують будівлю колишнього кінотеатру на вул. Богдана Хмельницького, 11. Цю триповерхову будівлю планують передати інвестору під створення культурно-розважального кінопростору.

Як повідомили в управлінні охорони історичного середовища Львівської міськради, у межах робіт відреставрують головний фасад будівлі, замінять вікна та відремонтують балкони. Крім цього, на будинку замінять дах, а також частково оновлять водостічні мережі.

Переможцем тендеру на роботи, як вказано на сайті публічних закупівель Prozorro, стало ПП «Архітектурна майстерня "Ренесанс"». Компанія погодилась відремонтувати будівлю колишнього кінотеатру за 4,9 млн грн. Роботи триватимуть до кінця 2022 року.

Згідно з сайтом аналітичної системи YouControl, ПП «Архітектурна майстерня "Ренесанс"» зареєстроване в Пустомитах. Власниками компанії є львів’яни Михайло Гаврих і Роман Мельник. Ця ж фірма замінювала вікна у поліклініці на вул. Руській, 20, а інша компанія Михайла Гавриха ТзОВ «Стелла» займалася реставрацією Вірменського храму.

Нагадаємо, що наприкінці 2019 року Львівська мерія заявила про намір відновити діяльність кінотеатру на вул. Богдана Хмельницького, 11, що не працював понад 10 років, та передати його інвестору в оренду на 30 років.

Довідка

Кінотеатр на вул. Богдана Хмельницького, 11 працював із 1913 року. Він кілька разів змінював назву: «Сфінкс», «Мева», «Адрія» «Кінотеатр імені 17 Вересня» З 1949 року називався «Кінотеатр імені Богдана Хмельницького». У 1990-х рр. основу репертуару становили стрічки індійського виробництва. У 2007 році Львівська міськрада ліквідувала цей кінотеатр і з того часу це приміщення пустує.