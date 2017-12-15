У Львові за ₴2,34 млн відреставрують вікна у пам’ятці сецесійної архітектури

У Львові будівлі колишнього страхового товариства «Дністер» відреставрують вікна та двері

Управління охорони історичного середовища Львівської міськради замовило проведення реставраційних робіт у будинку на вул. Руській, 20 у Львові, пам’ятці архітектури ХХ століття, де зараз розташована 1-а міська поліклініка. Про це йдеться в інформації у системі електронних закупівель Prozzoro.

Управління 17 січня уклало угоду із ПП «Архітектурна майстерня «Ренесанс» про проведення реставраційних робіт за близько 2,34 млн грн. За ці кошти упродовж 2018 року підприємство має відреставрувати усі вікна та внутрішні великі двері на чотирьох поверхах будівлі.

За інформацією управління охорони історичного середовища ЛМР, пряму угоду із підрядником уклали з огляду на те, що перед цим замовнику двічі доводилося відміняти тендери на ці роботи через відсутність достатньої кількості учасників.

За даними аналітичної системи YouControl, засновниками ПП «Архітектурна майстерня «Ренесанс» у рівних частинах є львів’яни Роман Мельник та Михайло Гаврих.

Зазначимо, чотириповерховий будинок на розі вулиць Руської та Підвальної у Львові було споруджено у 1905–1906 роках для розміщення управління першої в тогочасній Україні страхової компанії «Дністер».

Будинок був збудований архітектурно-будівничою фірмою Івана Левинського за проектом Тадеуша Обмінського, Александра Лушпинського та Лева Левинського. Будівля львівського «Дністра» є одним із найкращих зразків поєднання сецесії з українським національним стилем. Стіни щедро декоровані орнаментальною ліпниною, майоліковими панно, кутими решітками та різьбленим деревом. Будинок має хвилясті аттики, високі стрімкі дахи, які були вкриті черепицею.