Упродовж 2018-2023 років Львівська міська рада на онлайн-аукціонах із продажу та оренди комунального майна заробила мільярд гривень. За цей період у Львові реалізували 356 успішних аукціонів.

На брифінгу 24 травня керівниця міського управління комунальної власності Інна Свистун повідомила, що Львів став першим містом в Україні, яке з серпня 2018 до травня 2023 року заробило на малій приватизації мільярд гривень. Реалізація комунальних приміщень через онлайн-аукціони дозволяє продати чи здати їх у оренду за максимально високою ринковою ціною.

Інна Свистун зазначила, що в останні два роки, крім продажу, управління зосередилось на здачі приміщень в оренду через платформу «Prozorro. Продажі». Під час аукціонів вартість приміщень зростає в десятки разів.

«У нас були випадки, коли перший аукціон був неуспішний, проте під час повторного аукціону, коли система оголошує мінус 50% стартової ціни, було багато охочих, і ціна піднімалася вище аж рівня стартової ціни. Ми дуже радіємо, коли наші приміщення знаходять нових власників, які відновлюють їх, розвивають, дають "друге життя"», – розповіла Інна Свистун.

Загалом за п’ять років управління організувало 356 успішних онлайн-аукціонів. Середня конкуренція на торгах – троє учасників, а ціна за підсумками е-аукціонів зросла майже вдвічі. Торік міський бюджет Львова отримав 55 млн грн від приватизації приміщень на онлайн-аукціонах, а цього року – уже 63 млн грн.

«Львів оголошує приватизаційні торги в системі майже п’ять років, фактично одразу від їхнього запуску у системі влітку 2018 року. За цей час місто не лише заробило кошти до свого бюджету, а й знайшло для об’єктів нових ефективних власників, які створили там працюючі бізнеси та нові робочі місця», – зазначив СЕО «Prozorro. Продажі» Сергій Бут.

Найбільше зростання ціни – у понад 6 разів, відбулося на торгах з приватизації котельні площею 740,6 м2, її продали за понад 24 млн грн, а конкуренція – 10 учасників. Найдорожчим лотом у Львові став продаж нежитлового приміщення у центрі міста, площею понад 400 м2, яке продали за 116 млн. грн.

«Львів став першим містом, де наша компанія придбала приміщення у самому центрі міста на відкритому аукціоні. Так, це була рекордна сума за об'єкт – 116 млн грн, але воно цього вартувало, адже ми отримали приміщення на самій площі Ринок і вже ведемо тут успішно бізнес. Для нас як для бізнесменів, державна система продажів – дуже зручна, бо тут можна побачити усі об’єкти, що виставляються на продаж або ж здаються в оренду», – розповів директор Dragon Capital Consulting Ярослав Тимочко.

У організації «Prozorro. Продажі» ZAXID.NET підтвердили, що Львів посідає перше місце за кількістю реалізованих обʼєктів малої приватизації. Інформацію щодо інших міст пообіцяли оприлюднити пізніше.

Зазначимо, переглянути вже реалізовані об’єкти, а також оголошені аукціони від управління комунальної власності можна на сайті «Prozorro. Продажі».