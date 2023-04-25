Будинок розташований на колишній вул. Лобачевського, 23

Управління комунальної власності Львівської міськради продало чотириповерхову будівлю на вул. Союзу Українок [колишня вул. Лобачевського] за 3,8 млн грн. Приміщення придбав львівський підприємець Назарій Демидів.

Йдеться про будинок №23 на вул. Союзу Українок у Львові загальною площею 368,7 м2. Будівля не є пам'яткою культурної спадщини. Майно виставили на продаж 23 березня через електронний майданчик Prozorro Продажі зі стартовою ціною 3,4 млн грн. Аукціон відбувся 25 квітня. Переможцем торгів став львівський підприємець Назарій Демидів, який зголосився купити чотириповерхову будівлю за 3,8 млн грн. Управління комунальної власності ЛМР повідомило йому про намір підписати угоду купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Назарій Демидів зареєстрований як підприємець понад 19 років тому та займається поліграфією. Йому належать компанії «Вілком», що займаються будівництвом.