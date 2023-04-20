Приміщення розташовані на вул. Зеленій, 7

Управління комунальної власності Львівської міськради продало перший поверх будинку №7 на вул. Зеленій за 16 млн грн. Під час торгів ціна приміщеннь зросла в чотири рази.

Йдеться про нежитлові приміщення першого поверху площею 64,5 м2. Приміщення не перебувають в оренді, а сама будівля не є пам'яткою культурної спадщини. Майно виставили на продаж 2 квітня через електронний аукціон Prozorro Продажі зі стартовою ціною 3,8 млн грн.

Аукціон відбувся на електронному майданчику Prozorro. Продажі 20 квітня. Купити приміщення зголосилися девʼять учасників. Переможцем аукціону стало ТзОВ «Хабітат Юкрейн», що запропонувало майно за 16 млн грн. Ціна за квадратний метр склала понад 248 тис. грн. 20 квітня управління комунальної власності ЛМР повідомило фірмі про намір підписати угоду купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Хабітат Юкрейн» зареєстроване у Львові майже 12 років тому на пл. Ринок, 20 та займається будівництвом. На 99% компанія належить львів’янину Віталію Курилишину. Власником 1% є керівник фірми Тарас Хмеловський – інвестор «Універмагу на Ринку» та голова Комітету підприємців Львівщини.