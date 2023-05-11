Львівська міськрада продала приміщення на першому поверсі будинку на вул. Франка, 91

Управління комунальної власності Львівської міськради продало приміщення на першому поверсі на вул. Франка, 91 за 4,8 млн грн. Під час торгів вартість приміщення зросла майже в три рази.

Йдеться про приміщення першого поверху площею 25,9 м2 у триповерховому будинку на вул. Франка, 91. Майно виставили на продаж 14 квітня через електронний майданчик Prozorro Продажі зі стартовою ціною 1,6 млн грн. Аукціон відбувся 10 травня. У торгах взяли участь шестеро підприємців. Найвищу ціну запропонувала львівська підприємиця Тетяна Яремцьо – 4,8 млн грн. Управління комунальної власності ЛМР повідомило йому про намір підписати угоду купівлі-продажу.