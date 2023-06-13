Ділянки в Гряді отримали учасники АТО, які перепродали їх родичам і бізнес-партнерам сімʼї колишнього сільського голови

Львівська міська рада звернулась у поліцію через незаконну роздачу в приватну власність земельних ділянки загальною площею понад 22 га у Гряді та Волі Гомулецькій. Землі отримали члени родини екс-голови Грядівської сільської ради Михайла Василини та його бізнес-партнери.

Львівська міськрада виявила незаконну роздачу земель, відведених під ліс чи рибне господарство, під час моніторингу рішень Грядівської сільради. За цим фактом міська рада звернулась у поліцію.

Йдеться про 12 ділянок загальною площею понад 22 га, які Грядівська сільська рада, всупереч генеральному плану Гряди та Волі Гомулецької, впродовж 2018-2020 років безкоштовно відвела для ведення особистого селянського господарства переважно учасникам АТО. Невдовзі вони перепродали ділянки середньою площею 2 га у приватну власність різним власникам.

Зокрема Михайлу Василині належить дві ділянки площею 3,09 га, які сільрада під його керівництвом відвела йому під ведення селянського господарства. Однак за генпланом села, ці ділянки належать до перспективних до заліснення земель. Його дружина Галина Василина має у власності дві ділянки площею 3,14 га. Одну з них вона перекупила у Дмитра Гваліи, ймовірного учасника АТО, який у 2015 році балотувався до Львівської міськради від «Громадянської позиції». На другу ділянку площею 1,14 га, що за генпланом належить до території виробничої забудови, в межах кримінального провадження 18 травня 2021 року Галицький райсуд наклав арешт. Йдеться про справу, за якою Михайла Василину підозрюють у роздачі державної землі. Більше про неї читайте у матеріалі ZAXID.NET «Афера на 79 гектарів». Також 2 га землі поруч належать сину екс-голови Грядівської сільради Віталію Василині.

Ще одній причетній до цього ж кримінального провадження сім’ї Ірини та Віталія Білоусів належить дві ділянки загальною площею 4 га. Вони також перекупили їх у учасників бойових дій Сергія Микитчака та Костянтина Кузика. Вони, своєю чергою, отримали ці ділянки від сільради безкоштовно для ведення особистого господарства, втім за генпланом ці ділянки мають інше призначення.

Під арештом також перебуває сумнівна ділянка площею 1,18 га, яку приватизувала Марія Паливода, та 2 га землі, що належить Назарію Пікулі. Цю ділянку кілька разів перепродавали. Зокрема у 2021 році її приватизував Євгеній Савчук, який у квітні 2021 року переписав її на Альбіну Савчук, відому за будівельним скандалом у Брюховичах. У травні вона продала ділянку непублічному Назарію Пікулі.

Ще майже 2 га землі поруч отримала Олександра Борщівська й згодом продала її Василю Волошину. Він, своєю чергою, поділив землю на дві окремі ділянки й зареєстрував за ними право власності. Втім ця земля належить до території рибного господарства. Також дві ділянки по 2 га неподалік приватизували львівський підприємець Микола Білогрась та львівська адвокатка Уляна Скиба.

Цікаво, що більшість із цих земель реєстрували нотаріуска Оксана Косаревич та Михайло Масляк, що фігурують у провадження про відчуження державних земель у Гряді. Крім цього, більшість земель перепродали та приватизували у 2021 році, коли щодо екс-голови сільради вже відкрили кримінальне провадження.

У Львівській міськраді ZAXID.NET повідомили, що упродовж 2017-2020 років Грядівська сільрада неодноразово відмовляла мешканцям, які зверталося щодо відведення землі для ведення особистого господарства, аргументуючи це тим, що вільних ділянок на території Гряди чи Волі Гомулецької немає. Водночас так звані «землі запасу» роздавали учасникам бойових дій, які потім їх перепродали.

Львівська міськрада виявила незаконну роздачу земель, відведених під ліс чи рибне господарство, під час моніторингу рішень Грядівської сільради. За цим фактом міська рада звернулась у поліцію.

Зазначимо, що під час реформи децентралізації Гряда та Воля Гомулецька увійшли до складу Львівської ОТГ. Екс-голова сільради Михайло Василина у 2020 році став депутатом Львівської районної ради від партії «Європейська солідарність».