Йдеться про приміщення першого поверху на вул. Франка, 63

Управління комунальної власності Львівської міської ради продало перший поверх будинку на вул. Франка за 4 млн грн. Приміщення придбав підприємець із Мостиськ Остап Шабаковський.

Йдеться про нежитлові приміщення першого поверху на вул. Франка, 63 площею 39,7 м2. Приміщення не перебувають у оренді, а сама будівля не є памʼяткою культурної спадщини. Майно виставили на продаж 19 липня на електронному майданчику Prozorro. Продажі зі стартовою ціною майже 2,6 млн грн.

Аукціон відбувся 10 серпня. Купити приміщення зголосилися чотири компанії. Найвищу ціну – 4,03 млн грн – запропонував підприємець Остап Шабаковський. Невдовзі управління комунальної власності повідомить йому про намір укласти угоду купівлі-продажу.

Остап Шабаковський зареєстрований у Мостиськах, займається інформаційними послугами. Йому належить також низка автокомпаній у Мостиськах.