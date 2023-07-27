На продаж виставили складське приміщення, збудоване в 1970 році

АТ «Видавництво "Вільна Україна"» виставило на продаж будівлю складу, що розташована на території видавництва на вул. Володимира Великого. Початкова ціна приміщення становить 37 млн грн.

Йдеться про одноповерхову будівлю площею 939,5 м 2 на вул. Володимира Великого, 2, збудовану у 1970 році, що використовувалась під виробництво і склади. До будівлі підведенні відповідні комунікації, зараз її здають у оренду під склад. 26 липня будівлю виставили на продаж на майданчику онлайн-аукціонів Prozorro. Продажі зі стартовою ціною 37 млн грн.

Аукціон відбудеться 10 серпня. Переможцем стане та компанія, що запропонує найвищу ціну. Переможець має укласти договір із орендарем, який може користуватися приміщенням до 2032 року, та оформити оренду на ділянку, що перебуває в комунальній власності й належить до земель промисловості й транспорту.

Зазначимо, що на території ділянки розташований комплекс будівель видавництва «Вільна Україна». Його збудували у 1974 році. Комплекс складається з 13-поверхової офісної вежі редакційно-видавничого корпусу, триповерхового виробничого газетного корпусу, триповерхового типографського корпусу й складських приміщень.