Будівля палацу перебуває в занедбаному стані і потребує реставрації

Фонд держмайна змінив переможця торгів комплексу колишнього санаторію «Роздол» в селищі Розділ на Львівщині. 14 червня переможцем аукціону стало ПП «Укрпромресурс-2008», яке зголосилось купити палац за 20,2 млн грн. Втім компанія відмовилась підписувати договір купвлі-продажу, тож переможцем торгів обрали ТОВ «МЗ Одеська».

Аукціон із продажу комплексу колишнього санаторію «Роздол» відбувся 14 червня. На продаж виставили головний і лікувальний корпуси колишнього санаторію площею близько 4 тис. м2, клуб площею 1308 м2, продуктовий склад, майстерню, котельню, два гаражі, господарський корпус, пральню, бетонні каналізаційні відстійники. Площа земельної ділянки, на якій розташований комплекс, становить 6,5 га.

У торгах взяли участь п’ятеро учасників, переможець запропонував суму майже утричі більшу за стартову ціну лота, що становила 7 млн грн. Тоді переможцем обрали ПП «Укрпромресурс-2008», чия пропозиція становила 20 млн 2 тис. Утім, як вказано у протоколі торгів, компанія відмовилась укласти договір купівлі-продажу, тож переможцем стало ТОВ «МЗ Одеська», яке запропонувало придбати пам’ятку за 13 млн 320 тис. грн. За умовами аукціону, новий власник повинен зберегти історичний вигляд палацу і підписати договір про охорону культурної спадщини.

Згідно з даними аналітичнчої системи YouControl, ТОВ «МЗ Одеська» зареєстроване два роки тому в Києві, його діяльність повʼязана з медзакладами. Компанія управляє мережею приватних лікарень «Медична Зірка». Власниками компанії є луганчанин Ігор Ліскі і киянин Ілля Кідонь.

Пам’ятка архітектури палац Жевуських-Лянцкоронських збудував дідич Роздолу Міхал Жевуський ц 1740 році в стилі французького ренесансу. Парк, у якому розташований палац, внесений до природо-заповідного фонду України.

У 20-х роках XIX століття палац перейшов у власність родини Лянцкоронських, яка частково знесла старі приміщення і добудувала нові. Будівля мала 60 кімнат, а ззовні була прикрашена античними скульптурами, привезеними Каролем Лянцкоронським з різних країн світу.

За радянських часів у палаці працював філіал одного зі санаторіїв Моршина. За часів незалежності палац перейшов на баланс «Укрпрофоздоровниці», що продала його у 2004 році за 467 тис. грн у приватні руки. Місцеві мешканці звинувачували нових власників у розграбовуванні інтер'єрів палацу, проте правоохоронці так і не довели справу до кінця. У 2017 році за рішенням Верховного суду палац повернули державі, у 2022 році він перейшов в управління Фонду держмайна. Зараз палац перебуває у занедбаному стані і потребує реставрації.