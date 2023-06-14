Пам'ятка архітектури потребує реставрації

У середу, 14 червня, на майданчику електронних торгів Prozorro відбувся аукціон з продажу комплексу колишнього санаторію «Роздол» в селищі Розділ на Львівщині. На торгах було п’ятеро учасників, переможець запропонував суму майже утричі більшу за стартову ціну лота, що становила 7 млн грн.

Лот включає в себе головний і лікувальний корпуси колишнього санаторію площею близько 4 тис. м2, клуб площею 1308 м2, продуктовий склад, майстерню, котельню, два гаражі, господарський корпус, пральню, бетонні каналізаційні відстійники. Площа земельної ділянки, на якій розташований комплекс, становить 6,5 га.

Палац у наші дні (фото із сайту Вісник Розділля)

Переможцем аукціону стало приватне підприємство «Укрпромресурс-2008», чия пропозиція за лот становила 20 млн 2 тис. 723 грн. ТОВ «Спіраль» і ТзОВ «Буське сорто-насіннецьке підприємство» пропонували за палац по 13 млн 310 тис. грн, ТОВ «МЗ Одеська» готове було придбати пам’ятку за 13 млн 320 тис. грн. Найменше – 7 млн 100 тис. грн – запропонувало ТОВ «Жіночий простір».

ПП «Укрпромресурс» із 2008 року зареєстровано у Житомирській області. Його керівником і власником є Сергій Швиренко. Статутний капітал підприємства – тисяча грн, а основні види його діяльності – поводження з відходами, лісопильне та стругальне виробництво, виробництво паркету.

Також Сергій Швиренко є власником ТзОВ «Буський Райагробуд Плюс», що займається оптовою торгівлею деревиною, будівельними матеріалами, а також – наданням приміщень в оренду і купівлею-продажем нерухомості.

Пам’ятки архітектури палац Жевуських-Лянцкоронських збудований у 1740 році у стилі французького ренесансу дідичем Роздолу Міхалом Жевуським. Парк, у якому розташований палац, внесений до природо-заповідного фонду України.

У 20-х роках XIX століття палац перейшов у власність родини Лянцкоронських, яка частково знесла старі приміщення і добудувала нові. Будівля мала 60 кімнат, а ззовні була прикрашена античними скульптурами, привезеними Каролем Лянцкоронським з різних країн світу. Він був колекціонером, тож палац був наповнений творами мистецтва і антикваріатом. Перед Другою світовою війною більшість колекції була вивезена у Польщу та Австрію. В Україні лишилося кілька скульптур, розшуком яких займався директор Львівської галереї мистецтв Борис Возницький. Проте йому вдалося знайти лише дві скульптури, одна з яких датована ІІ ст. до нашої ери, а одна – серединою XVI ст.

Палац у часи свого розквіту (фото із сайту Вісник Розділля)

За радянських часів у палаці працював філіал одного зі санаторіїв Моршина. За часів незалежності палац перейшов на баланс «Укрпрофоздоровниці», що продала його у 2004 році за 467 тис. грн у приватні руки. Місцеві мешканці звинувачували нових власників у розграбовуванні інтер'єрів палацу, проте правоохоронці так і не довели справу до кінця. У 2017 році за рішенням Верховного суду палац повернули державі, у 2022 році він перейшов в управління Фонду держмайна, що і організував торги.

Зараз палац перебуває у занедбаному стані і потребує реставрації.