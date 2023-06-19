Руйнування Бродівської синагоги

У неділю, 18 червня, близько 13:30 обвалилося склепіння пам’ятки національного значення Бродівської синагоги. Про це ZAXID.NET повідомила керівниця відділу містобудування, архітектури і охорони культурної спадщини Бродівської міськради Тетяна Нікіфоряк.

Мешканець Бродів Віталій Пристава опублікував у Facebook фотографії, зроблені одразу після обвалу, а також світлину, зроблену напередодні.

Фото Бродівської синагоги 17 і 18 червня 2023 року

«Причиною, звісно, є відсутність уваги до історичної пам'ятки XVIII ст, аварійний стан стін та каркасу, який утримував дах. Плюс сьогодні сили дощу доклалися до руйнування. Шкода, що на очах втрачаємо історичні пам'ятки», – написав він.

Тетяна Нікіфоряк зазначила, що міськрада неодноразово просила відповідальні органи влади звернути увагу на стан Бродівської синагоги.

«Це вже не перший обвал конструкцій у Бродівський синагозі. У 2021 році також був. Оскільки це національна пам’ятка і на нашому балансі не є, ми неодноразово зверталися до обласної влади про виділення коштів на реставрацію синагоги в межах державних програм, але кошти нам не виділяли. Зараз зробили фотофіксацію і знову звертаємось з листом, будемо чекати на реакцію», – прокоментувала Тетяна Нікіфоряк.

За її словами, також на обвал склепіння Бродівської синагоги відреагувала місцева прокуратура, яка також звертатиметься до відповідальних за пам’ятку органів.

«Прокуратура була на місці. Поряд біля синагоги – дитячий майданчик. Добре, що там нікого не було», – додала чиновниця.

Руїни Бродівської синагоги (фото Віталія Пристави)

Як писав ZAXID.NET, у 2019 році біля руїн Бродівської синагоги відбувся один із концертів фестивалю LvivMozArt. Тоді арт-директорка фестивалю і диригентка Оксана Линів розповідала, що обрала це місце невипадково, адже хотіла привернути увагу до пам’ятки, що до Другої світової війни була однією з найбільших синагог у Східній Європі.

«Мені дуже хочеться, щоби ця руїна була відновленою або законсервованою, щоби пізніше це був або музей, або галерея, концертний зал чи знову молитовний дім, синагога. Тому що Україна повинна цінувати свою історію, свої пам’ятки архітектури», – говорила Оксана Линів.

Утім, каже Тетяна Нікіфоряк, ця ініціатива також нічим не допомогла пам’ятці.

У Львівській обласній військовій адміністрації ZAXID.NET сказали, що поки не готові коментувати ситуацію із синагогою у Бродах.

Довідково. Велика Бродівська синагога, зведена 1742 року, розташована неподалік від площі Ринок на сучасній вулиці Гончарській.

Перших руйнацій вона зазнала у травні 1859 року, коли стала жертвою великої пожежі, яка знищила більшу частину Бродів. Остаточно наслідки цієї пожежі ліквідували лише під час ремонту 1903 року. Великих руйнувань зазнала синагога в роки Другої світової війни. Тоді були втрачені північна та південна прибудови. А вже в наш час, занедбана і закинута, під впливом природних явищ обвалилась західна стіна, а з 2006 року почали систематично обвалюватися склепіння.

Спроба привести пам’ятку до певного стану була здійснена в середині 1960-х років, коли будівлю традиційно переобладнали під склад. Однак ремонт провели неякісно, дах постійно протікав і з часом будівлю перестали використовувати, що призвело до продовження руйнації. У 1991 році місцева влада спробувала відреставрувати будівлю під картинну галерею, однак через брак коштів роботи припинили.

Велика бродівська синагога є однією з найвизначніших пам’яток юдейської сакральної архітектури Галичини та одним із найкращих та найбільших зразків синагогального будівництва в цілому світі.