У комплексі Бродівської фортеці обвалилася частина казематів — приміщення фортеці, що захищало від ворожих обстрілів і використовувалось для розміщення гарнізону, складів боєприпасів. Про це ввечері 22 вересня повідомили на сторінці «Підслухано у Бродах» в Instagram, коли саме стався обвал пам'ятки національного значення – наразі невідомо.

Обвалилося склепіння казематів західної куртини замку

У Бродівській міськраді ZAXID.NET повідомили, що вранці 23 вересня на місце виїде комісія, яка вже після огляду зможе детальніше повідомити про наслідки і масштаби обвалу.

Директор міського історичного музею, краєзнавець та історик Василь Стрільчук припускає, що обвал стався після затяжних дощів, які тривали у вересні. Він уточнив, що це південна частина західної куртини (оборонного муру) замку.

«Ми знали, що ті каземати в аварійному стані. Кошти на підтримання пам’ятки національного значення не виділялися. Будемо знову просити обласних депутатів, щоб виділили з бюджету кошти на протиаварійні роботи», – розповів ZAXID.NET начальник управління охорони об'єктів культурної спадщини Львівської ОДА Василь Петрик.

Бродівський замок належить до числа знакових пам'яток архітектури Львівщини і перебуває у державній власності. Якраз сьогодні, 23 вересня, Львівська ОДА презентує програми ревіталізації 16 пам’яток, до яких входить і Бродівський замок. Як уточнив Василь Петрик, для ревіталізації замку спільно з місцевою владою треба визначитися з функціональним призначенням цього об’єкта.

«Навіть ті руїни можна порятувати, принаймні законсервувати і поступово, поетапно виводити з руїни, щоб у Бродах було місце для туристичної родзинки. Принаймні таким способом будемо намагатися привернути увагу до пам’ятки», – наголосив Василь Петрик.

Каземати перебувають в аварійному стані (фото ZAXID.NET 2019 року)

Бродівський замок – пам'ятка архітектури національного значення XVII—XVIII століття. Фортифікаційна споруда складається з палацу, валів і бастіонів з казематами. До слова, це вже друга пам’ятка у Бродах, яка зазнала руйнувань: півроку тому обвалилася частина даху і колони оборонної синагоги.