Серед відібраних об'єктів - Золочівський, Жовківський, Олеський та Підгорецький замки

Експертна рада при Міністерстві культури та інформаційної політики затвердила 12 пам'яток архітектури на Львівщині, які цього року реставруватимуть у межах державної програми «Велике будівництво».

Із усього переліку об’єктів, які пропонували на реставрацію, відібрали 15 проектів, що стосуються 12 пам’яток, що розташовані у Львівській області.

«Від Львівщини експертна рада відібрала 15 проектів, які стосуються 12 пам’яток. Зі 109 проектів, які відібрали, це не так мало. Ми поки що не знаємо, про яку суму йдеться загалом, однак можемо сказати, що відібрані більшість об’єктів, які перебувають у віданні різних структур Мінкульту», – розповів керівник управління охорони об'єктів культурної спадщини ЛОДА Василь Петрик.

Ідеться зокрема про такі пам'ятки:

Підгорецький замок (1640 р., пам'ятка архітектури національного значення);

Жовківський замок (1606 р., пам'ятка архітектури національного значення);

Олеський замок (ХІІІ ст., пам'ятка архітектури національного значення);

Золочівський замок (1634 р., пам'ятка історії та культури національного значення);

будівля та фасади Львівського оперного театру (1900 р., пам'ятка архітектури національного значення);

будівля Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника (пам'ятка архітектури початку ХІХ ст.);

камерна сцена театру імені Марії Заньковецької (1842 р.);

навчальний корпус «Львівської політехніки» на вул. Князя Романа, 1-3 (1891 р., пам'ятка архітектури та історії місцевого значення;

будівля наукової бібліотеки, де працював Іван Франко на вул. Драгоманова (1608 р., пам'ятка архітектури місцевого значення);

даху будівлі театру імені Лесі Українки (1931 р.).

Відібрані пам'ятки архітектури реставруватимуть за державний кошт упродовж 2021-2024 років. На реставрацію всіх відібраних об'єктів Мінкульт планує витратити 55 млрд грн.

Нагадаємо, що торік у грудні Львівська ОДА відібрала 24 об'єкти, які пропонувала внести в загальнодержавний список на реставрацію. Переважно це бути пам'ятки національного значення.