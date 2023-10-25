Тендер стосувався розробки проекту на будівництво траси в обхід міста Рава-Руська

Після втручання Бюро економічної безпеки Рава-Руська міська рада на Львівщині скасувала тендер на розробку проекту для будівництва траси М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська в об’їзд Рави-Руської за 9,2 млн грн. Аналітики БЕБ виявили завищення вартості робіт та необґрунтованість такої закупівлі.

«Фахівці Бюро проаналізували тендерну документацію замовника та з’ясували, що рішення про закупівлю проектних робіт є необґрунтованим та передчасним, оскільки жодних фінансових ресурсів на будівництво автомобільної дороги у перспективі не передбачено. Також встановили, що вартість самого проекту завищена», – повідомили 25 жовтня в теруправлінні БЕБ у Львівській області.

27 вересня цього року Рава-Руська міськрада провела тендер на розроблення проектної документації на проект «Будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на м. Люблін) (об’їзд м.Рава-Руська)». Переможцем було визнано новостворену київську фірму ПП «НВФ «Мостопроект», офіційно зареєстровану через тиждень після тендеру (4 жовтня), яка запропонувала вартість робіт 9,2 млн грн. Власником фірми є киянин Дмитро Каплинський.

Працівники БЕБ скерували міському голові Рави-Руської Іванові Іванусі листа з рекомендаціями переглянути рішення про закупівлю проектних робіт. У результаті міська рада скасувала проведені торги через «відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг».