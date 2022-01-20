На ділянці від Львова до Жовкви дорогу розширять з двох до чотирьох смуг руху

Понад 62 км дороги зі Львова до Рави-Руської відремонтують за 4,2 млрд грн. Відповідний тендер Служба автомобільних доріг Львівщини оголосила на електронному майданчику публічних закупівель Prozorro.

Йдеться про поточний середній ремонт дороги М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська на ділянці від Львова до Рави-Руської. Служба автомобільних доріг Львівської області оголосила єдиний тендер і на виготовлення проекту, і на безпосередні роботи з капремонту дороги.

Зараз ця дорога має дві смуги руху. Згідно з технічним завданням, підрядник має виконати інженерні та геодезичні дослідження, обстежити понад 20 мостів, розробити проект ремонту, за яким, зокрема, на ділянці зі Львова до Жовкви мають влаштувати дві додаткові смуги руху, та виконати безпосередній ремонт дороги.

Повністю завершити ремонт мають до кінця 2023 року. Підрядника робіт визначать на електронних торгах, що заплановані на 9 березня.

Зазначимо, що востаннє дорогу зі Львова до Рави-Руської ремонтували до Євро-2012 у 2011 році.