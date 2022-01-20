Сучасний стан дороги Львів – Пустомити – Меденичі. Турецька компанія «Онур» взяла у свою відповідальність 237,5 км доріг Львівщини на наступні три роки

Служба автомобільних доріг у Львівській області 18 січня за результатами тендеру уклала угоду на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення в області з ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» на 561,2 млн грн. Про це повідомляють «Наші гроші. Львів» з посиланням на портал електронних закупівель Prozorro.

Відповідно до угоди, підрядник «Онур Конструкціон Інтернешнл» на три роки (до кінця 2024 року) приймає у своє підпорядкування дороги державного значення, загальною протяжність 237,5 км. А саме йдеться про такі дороги:

«Онур» відповідатиме за належне утримання згаданих доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху та нестиме відповідальність перед власниками автомобілів, іншими учасниками дорожнього руху, якщо ДТП виникла через незадовільний стан дороги.

У Службі автомобільних доріг Львівщини уточнили ZAXID.NET, що угодою передбачене лише експлуатаційне утримання доріг та, за потреби, ліквідація аварійної ямковості. Про великі ремонти тут не йдеться.

Нагадаємо, турецьке ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» – найбільший підрядник з ремонту доріг у Львівській області. Компанія отримує значну частку підрядів на ремонти доріг в Україні, у тому числі в рамках президентської програми «Велике будівництво». Лише протягом минулого 2021 року компанія отримала замовлень на 39,5 млрд грн, з них у Львівській області – 6,1 млрд грн.

«Онур» вже багато років обслуговує трасу М-06 Київ-Чоп на Львівщині, а з грудня минулого року розпочала обслуговування доріг Н-13 Львів – Самбір – Ужгород, M-11 Львів – Шегині та P-40 Рава-Руська – Яворів – Судова Вишня.