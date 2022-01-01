У 2022 році розширять ділянку львівської обʼїзної дороги - від Зубри до Пасік Зубрицьких

Частину обʼїзної дороги Львова розширять до 4 смуг. Відповідний тендер на роботи оголосила Служба автомобільних доріг у Львівській області.

Йдеться про ділянку дороги М-06 Київ – Чоп, між Зуброю та Пасіками Зубрицькими, що зараз має три смуги руху. Як вказано у тендерній документації, під час розширення дороги підрядник має очистити узбіччя та укріпити, прокласти дорожнє полотно, встановити нові дорожні знаки, відбійники та нанести розмітку.

Вартість робіт становить майже 44 млн грн. Виконати роботи, згідно з тендером, мають до кінця 2022 року.

Раніше Служба автодоріг Львівщини побудувала одну додаткову смугу на цій ділянці й таким чином розширила дорогу до трьох смуг. А у 2019 році під Львовом збудували додаткову смугу для руху транспорту на ділянці від села Зубра до дворівневої розв’язки біля стадіону «Арена Львів».

Нагадаємо, що наступного року у Львівській області ремонтуватимуть 15 доріг державного значення.