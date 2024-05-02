На території ЗАЕС окупанти обладнали пускові майданчики для БпЛА

Російські окупанти використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами захопленої Запорізької атомної електростанції. Про це у четвер, 2 травня, повідомили у Telegram-каналі Головного управління розвідки.

За допомогою засобів радіоелектронної розвідки ГУР отримало відео з російського FPV-безпілотника, яке свідчить про те, що окупанти нехтують безпекою та використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами. Українські розвідники зауважили, що відео містить марківання UT4D.TT, воно вказує на те, що дрон поставило міноборони Росії.

«Траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних атак ворога», – йдеться у повідомленні.

Пускові майданчики для ударних безпілотників окупанти облаштували біля шостого реактора ЗАЕС.

Як розповів у коментарі «Бабелю» представник ГУР Андрій Черняк, росіяни використовують територію Запорізької атомної електростанції для запусків безпілотників, користуючись тим, що Сили безпеки і оборони України не можуть завдавати вогню у відповідь у півторакілометровій зоні довкола станції.

Крім того, зазначає українська розвідка, з літа 2023 року територію захопленої атомної електростанції росіяни почали використовувати для тренувань пілотів FPV-дронів. Ці тренування організовує так звана школа «Арханґєл», яка фінансується головним управлінням генштабу Збройних сил Росії.

«Перелічені факти і докази – чергове свідчення злочинної та безвідповідальної діяльності держави-агресора Росії на окупованому нею ядерному об’єкті, яка може мати катастрофічні наслідки», – наголосили у ГУР.

Нагадаємо, у квітня росіяни заявили про атаку безпілотників на Запорізьку атомну електростанцію, звинувативши у цьому Україну. Представник ГУР Андрій Юсов заперечив звинувачення росіян та наголосив на тому, що Україна не має відношення до збройних провокацій на території ЗАЕС. За словами Андрій Юсова, росіяни зімітували атаку безпілотників, щоб дискредитувати Сили оборони України. Представник ГУР також наголосив на тому, що саме росіяни розмістили на території станції війська і здійснюють там запуски ударних дронів.

Зазначимо, що Запорізька атомна електростанція розташована поблизу міста Енергодар. Окупанти захопили місто та станцію на початку березня 2022 року. Від тоді росіяни неодноразово мінували ЗАЕС та влаштовували різноманітні провокації.