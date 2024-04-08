Окупована Росією Запорізька АЕС

У неділю, 7 квітня, Головне управління розвідки прокоментувало атаку безпілотників на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС). Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Українській правді» заявив, що Україна не має відношення до збройних провокацій на території окупованої ЗАЕС, а Росія наражає на небезпеку ядерний об’єкт.

«Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС. Держава-агресор вкотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи. Російські удари, зокрема, імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗАЕС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів», – цитує «Українська правда» Андрія Юсова.

Андрій Юсов також наголосив, що Росія має вивести війська з усіх об'єктів ЗАЕС, адже «лише це дозволить відновити дотримання усіх необхідних міжнародних норм та контролю над важливим об'єктом атомної енергетики».

Нагадаємо, у неділю, 7 квітня, Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що на території ЗАЕС вибухнув безпілотник. Експерти МАГАТЕ виїхали на місце події та підтвердили пошкодження трьох локацій на території Запорізької АЕС. За словами експертів, один із безпілотників був націлений на обʼєкт спостереження та зв’язку. Також експерти зафіксували незначні пошкодження оболонки шостого реактора.

Водночас у МАГАТЕ заявили, що не помітили будь-яких структурних пошкоджень систем, конструкцій і компонентів, важливих для ядерної безпеки та безпеки самої ЗАЕС.

Своєю чергою генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі закликав «осіб, які приймають військові рішення, утримуватися від будь-яких дій, які порушують основні принципи захисту ядерних об’єктів».

«Як я неодноразово заявляв, ніхто не може отримати жодної військової чи політичної вигоди від атак на ядерні об’єкти. Напад на атомну електростанцію – категорична заборона… Хоча пошкодження не поставили під загрозу ядерну безпеку, це був серйозний інцидент, який потенційно міг підірвати цілісність захисної оболонки реактора», – заявив Рафаель Гроссі.

Зазначимо, що у МАГАТЕ не уточнили, яку саме країну експерти вважають винною в атаці на ЗАЕС.

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) — розташована поблизу населеного пункту Енергодар Запорізької області. Станція була окупована російськими військами на початку березня 2022 року. Відтоді окупанти використовують її для розміщення своїх підрозділів, а також для обстрілу території Дніпропетровської області по той бік Дніпра.