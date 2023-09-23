Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року

На території окупованої Росією Запорізької АЕС залишаються міни, встановлені російськими окупантами раніше. Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, передає «Укрінформ».

«Під час обходу (території ЗАЕС, – ред.) команда не помітила важкого озброєння, але підтвердила, що міни, про які повідомлялося раніше, залишилися на місці», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експерти МАГАТЕ відвідали головні щити управління енергоблоків №2, 5 та 6. Вони зафіксували, що енергоблоки №2 і 5 залишаються у стані «холодної» зупинки, а енергоблок №6 – у стані «гарячої» зупинки. Крім того, команда відвідала аварійні дизель-генератори енергоблоків №4 і №5 та провела обхід периметра ЗАЕС.

«Викликає занепокоєння укомплектованість станції персоналом, оскільки від початку збройного конфлікту ЗАЕС залишила значна кількість персоналу, в тому числі ліцензовані оператори з головних блочних щитів управління», – заявили в МАГАТЕ.

Експерти також підтвердили, що рівні радіації на ЗАЕС у нормі.

Нагадаємо, МАГАТЕ припускає посилення військової активності в районі Запорізької атомної електростанції через численні вибухи протягом останнього тижня. Також команда МАГАТЕ була проінформована про те, що ЗАЕС вирішила тимчасово скоротити кількість персоналу на майданчику до мінімального рівня. Експертам МАГАТЕ досі не надали доступ до дахів реакторних блоків 1, 2, 5 і 6.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після масштабного вторгнення в Україну.