Експерти Міжнародого агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) отримали доступ до деяких об’єктів Запорізької АЕС, зокрема до басейнів-охолоджувачів, проте на дахи енергоблоків їх не пускають, заявив гендиректор організації Рафаель Гроссі.

За його словами, які цитує CNN, Міжнародне агентство з атомної енергії «досягає прогресу» в інспектуванні деяких ділянок Запорізької АЕС. Він також зазначив, що на об’єктах жодних ознак вибухових речовин або мін експерти не побачили.

Водночас Гроссі переконаний, що місію допустять на дахи енергоблоків, але «для цього потрібен час».

4 березня 2022 року росіяни окупували ЗАЕС. 22 червня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив про плани Росії влаштувати теракт на Запорізькій АЕС. 25 червня начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що Росія завершила підготовку до теракту на ЗАЕС, а 4 липня Управління зі стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що росіяни готують провокацію на ЗАЕС найближчим часом. Зокрема, там вказали на те, що росіяни розмістили на зовнішній крівлі двох енергоблоків ЗАЕС предмети, схожі на вибухівку. Цю інформацію частково підтвердили супутникові знімки ЗАЕС від 5 липня: на них видно невідомі об’єкти на даху четвертого енергоблока.