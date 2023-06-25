Росіяни можуть використати теракт як спосіб зупинки ЗСУ під час контрнаступу

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що російські окупанти завершили підготовку до терористичного акту на Запорізькій АЕС поблизу Енергодару. Росіяни начинили вибухівкою чотири з шістьох енергоблоків ЗАЕС, заявив Кирило Буданов у неділю, 25 червня, в інтерв'ю виданню The New Statement.

Росіяни продовжують ядерний шантаж світу на ЗАЕС, завершивши підготовчі роботи до теракту на території станції. За словами Кирила Буданова, ядерні реактори ЗАЕС без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів, що спричинить ядерну катастрофу. Крім того, аварію може спричинити підняття напруги на лініях електропередач до ЗАЕС.

«План теракту на ЗАЕС повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби. Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз», – заявив очільник ГУР.

Кирило Буданов пояснив, що наказ Росії до вчинення теракту на ЗАЕС може бути спричинений поразкою росіян на лівому березі Дніпра. На думку голови ГУР, росіяни планують використати ядерний ризик як запобіжник просування ЗСУ під час контрнаступу. Теракт також може бути використаний як «превентивний захід», щоб заморозити лінію фронту та зупинити контрнаступ.

Нагадаємо, 20 червня Кирило Буданов заявив, що росіяни замінували охолоджувач Запорізької АЕС. Він повідомив, що знищивши греблю Каховської ГЕС, росіяни зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів, які працюють на Запорізькій атомній електростанції. За час, який Запорізька АЕС знаходиться в руках окупантів, вона була додатково замінована зокрема, був замінований охолоджувач.

Додамо, ZAXID.NET поспілкувався із начальником відділення аналізу безпеки Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки Дмитром Гуменюком про можливі сценарії розвитку подій на ЗАЕС у випадку теракту, ступені захисту станції та план дій на випадок небезпеки.