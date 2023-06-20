Росіяни замінували охолоджувач Запорізької АЕС, – Буданов
Російські війська додатково замінували Запорізьку АЕС
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Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов допускає, що загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції існує, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач. Про це Буданов заявив в ефірі телемарафону.
«На жаль, станом на зараз насправді певна загроза [підриву] існує ... Тому що Запорізька атомна електростанція як знаходилась, так і знаходиться під тимчасовим контролем окупаційних військ», – заявив Буданов.
За його словами, знищивши греблю Каховської ГЕС, росіяни зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів, які працюють на Запорізькій атомній електростанції. За час, який Запорізька АЕС знаходиться в руках окупантів, вона була додатково замінована зокрема, був замінований охолоджувач.
«Якщо вони виведуть його [охолоджувач] з ладу шляхом підриву, велика вірогідність того, що будуть значні проблеми», – зазначив Буданов.
Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) — розташована поблизу населеного пункту Енергодар Запорізької області. Станція була окупована російськими військами на початку березня 2022 року. Відтоді окупанти використовують її для розміщення своїх підрозділів, а також для обстрілу території Дніпропетровської області по той бік Дніпра.