Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов допускає, що загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції існує, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач. Про це Буданов заявив в ефірі телемарафону.

«На жаль, станом на зараз насправді певна загроза [підриву] існує ... Тому що Запорізька атомна електростанція як знаходилась, так і знаходиться під тимчасовим контролем окупаційних військ», – заявив Буданов.

За його словами, знищивши греблю Каховської ГЕС, росіяни зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів, які працюють на Запорізькій атомній електростанції. За час, який Запорізька АЕС знаходиться в руках окупантів, вона була додатково замінована зокрема, був замінований охолоджувач.

«Якщо вони виведуть його [охолоджувач] з ладу шляхом підриву, велика вірогідність того, що будуть значні проблеми», – зазначив Буданов.