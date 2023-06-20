Кирило Буданов розповів деталі підриву росіянами Каховської ГЕС
Підрозділи військ, які були неподалік ГЕС, не знали що підрив дійсно відбудеться
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Росія усвідомлено підірвала Каховську ГЕС, це зробила російська група спеціального призначення, а за пів години до підриву з самої ГЕС провели евакуацію військових РФ. Про це 20 червня повідомив глава ГУР Кирило Буданов.
Він наголосив, що ця техногенна катастрофа була штучно здійснена Росією і є багато фактів, які прямо вказують на те, як це відбувалося.
«За пів години по радіомережі вийшли на підрозділ, який там знаходився і сказали дуже швидко зібратися і покинути територію. В цей же час прибула група спеціального призначення і відбулося те що відбулося», – зазначив глава ГУР.
За його словами, підрозділи російських окупаційних військ, які були неподалік ГЕС, насправді не знали що підрив відбудеться. Кирило Буданов наголосив, що підрив Каховської ГЕС – це абсолютно свідома дія і ніякого подвійного трактування там бути не може.
Як інформував ZAXID.NET, на світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Її підірвали російські окупаційні сили, які захопили і контролювали гідроелектростанцію від лютого 2022 року. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.