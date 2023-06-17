Супутникові знімки Каховської ГЕС після підриву

Підрив підводного проходу до машинної зали є найімовірнішою причиною катастрофи на Каховській ГЕС. Про це у п'ятницю, 16 червня, повідомила The New York Times.

Інженери з України та США в коментарі газеті запевняють, що глибоко всередині дамби було вразливе місце. Вони нагадують, що дамбу збудували за радянських часів, тому РФ мала кожну сторінку інженерних креслень і знала, де є вразливість.

Численні докази, розглянуті The New York Times, від оригінальних інженерних планів до інтерв’ю з інженерами, які вивчають руйнування дамб, підтверджують: обвал дамби не був випадковим. Руйнування бетонного фундаменту навряд чи відбулося саме по собі. На думку двох американських інженерів, враховуючи супутникові та сейсмічні дані про вибухи в цьому районі, найімовірнішою причиною обвалення став вибух заряду, розміщеного у коридорі для обслуговування або тунелі, який проходить крізь бетонне серце конструкції.

«Якщо ваша мета – знищити саму дамбу, знадобиться потужний вибух. Прохід є ідеальним місцем для розміщення цього вибухового заряду», – впевнений інженер-геотехнік Майкл Вест, директор компанії Wiss, Janney, Elstner. Секцію дамби не потрібно було повністю руйнувати, вистачило лише підірвати настільки, щоб її зруйнувала вода. Він додав, що йому «важко зрозуміти, як щось інше, крім внутрішнього вибуху в проході, може пояснити пошкодження».

Український інженер Ігор Стрілець, який раніше перебував на Каховській ГЕС декілька місяців, теж вважає єдиним поясненням руйнування бетонної основи греблі вибух у тунелі. За його словами, вибух знищив частину основи, після чого під тиском води зруйнувалися інші частини греблі, розташовані в районі місця вибуху.