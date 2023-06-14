Росіяни зупинили автоматичну передачу Україні інформації про рівень радіації з датчиків Запорізької атомної електростанції. Про це на брифінгу повідомив виконувач обов’язків голови Державної інспекції з ядерного регулювання Олег Коріков.

«Два тижні тому за командою з Москви припинилася автоматична передача даних з датчиків радіаційного моніторингу, розташованих на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Це неприйнятно і є порушенням вимог ядерної та радіаційної безпеки», – зазначив Коріков, якого цитує «Укрінформ».

За його словами, нині фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), котрі присутні на ЗАЕС, змушені фотографувати чи записувати інформацію з датчиків та передавати дані до їхньої штаб-квартири. Пізніше там вводять дані у відповідну систему, до якої мають доступ усі країни-члени МАГАТЕ, зокрема Україна.

За його словами, росіяни продовжують руйнувати принципи безпеки на станції. Виправити ситуацію можна лише демілітаризацією та деокупацією ЗАЕС.

Раніше також стало відомо, що російські загарбники не дозволяють українським працівникам Запорізької АЕС здійснити переведення енергоблока №5 у режим «холодного зупину, як це передбачено розпорядженням Держатомрегулювання від 8 червня 2023 року.