Енергоблок №5 Запорізької АЕС залишався останнім, який діяв у стані «гарячий зупин»

Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) видала розпорядження «Енергоатому» про обмеження експлуатації енергоблока № 5 Запорізької АЕС, який діяв у стані «гарячого зупину». Тепер його мають перевести у стан «холодний зупин». Про це повідомляється на сайті ДІЯРУ.

«В умовах втрати основного проектного джерела підживлення бризкальних басейнів, необхідно негайно приступити до переводу енергоблока №5 ЗАЕС у стан «холодний зупин», поки ще підтримується проектний режим роботи необхідних систем охолодження», – йдеться в розпорядженні.

Розпорядження видане експлуатуючій організації «у зв’язку із неможливістю усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки», зокрема, вимог до систем аварійного охолодження ядерного палива та відведення тепла до кінцевого поглинача.

У відомстві пояснили, що при ухваленні розпорядження враховували інформацію «Укргідроенерго» від 6 червня 2023 року про спрацювання Каховського водосховища за декілька діб внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Також ДІЯРУ повідомлені про продовження періодичного обстрілу окупантами промислового майданчику Запорізької АЕС та прилеглих територій, внаслідок яких зазнають пошкоджень повітряні лінії зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України.

Фахівці також врахували наступні чинники:

припинення з 17 травня 2023 року передачі даних Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) ЗАЕС, що виконує функцію раннього оповіщення;

деградацію системи аварійного реагування на майданчику ЗАЕС та за його межами в умовах тимчасової окупації РФ ЗАЕС, частини Запорізької та Херсонської областей.

У ДІЯРУ сподіваються, що присутність міжнародної місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС сприятиме забезпеченню виконання вимог безпеки.

Що таке «холодний зупин»?

«Холодний зупин» – це безпечний стан ядерного реактора, коли реактор заглушений при низькому тиску і низькій температурі охолоджуючої води. Він є проміжним станом реактора між роботою і перевантаженням палива.

Під час «холодного зупину» ядерний реактор не генерує електроенергію. У стані «холодного зупину» реактор може перебувати нескінченно довго, якщо він, звичайно, під'єднаний до енергоживлення.

Енергоблок потребує електроенергії, аби працювали всі його системи та механізми. Перебуваючи у стані «холодного зупину», енергоблок має набагато більший запас часу, впродовж якого персонал може ліквідувати надзвичайну ситуацію, якщо така раптом виникне, й упередити важке пошкодження активної зони реактора. Так, у разі зникнення електроживлення енергоблока, що працює на потужності, процес плавлення може розпочатися вже за три години, якщо нічого не робити; якщо ж реактор перебуває в стані «холодного зупину», то персонал матиме на відновлення електроживлення 57 годин. Тому «холодний зупин» – це безпечніше, аніж робота реактора на повну потужність, пише «Укрінформ».

Нагадаємо, експлуатацію енергоблоків №№ 1, 2, 3, 4, 6 обмежили станом «холодний зупин» у серпні 2022 та лютому 2023 року. Енергоблок №5 залишався останнім, який діяв у стані «гарячий зупин».

На ЗАЕС із вересня 2022 року діє постійна місія Міжнародного агентства з атомної енергії, а її очільник Рафаель Гроссі двічі – у вересні 2022 року та в березні 2023 року – відвідував ЗАЕС, заявляючи про наміри захистити станцію від військових загроз. Перед другою поїздкою він повідомив, що його зусилля зі створення зони безпеки на ЗАЕС і поблизу неї не увінчалися успіхом. 16 квітня поблизу машинного залу енергоблоку №4 ЗАЕС вибухнула російська міна.