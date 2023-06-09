«Енергоатом» розповів про охолодження ЗАЕС після підриву Каховської ГЕС
Президент «Енергоатому» Петро Котін розповів, що реактори Запорізької атомної електростанції можна буде охолоджувати навіть після повного обміління Каховського водосховища. Нагадаємо, що рівень води в Каховському водосховищі після підриву росіянами Каховської ГЕС вже опустився до позначки в 11,7 м, що є недостатнім для забору води на потреби ЗАЕС.
У п’ятницю, 9 червня, в ефірі «Радіо Свобода» Котін сказав, що охолодження реакторів Запорізької АЕС потрібне, але заходи з охолодження наразі достатні. За його словами, у випадку погіршення ситуації з забором води з Каховського водосховища, є й інші джерела охолодження – це мобільні насосні установки, які є на ЗАЕС. Вони можуть за необхідності закачувати додаткову воду з тих міст, де вона буде залишатися в Каховському водосховищі і підводних каналах до ЗАЕС. Також для охолодження ЗАЕС можуть використовувати підземні свердловини питної води.
За словами президента «Енергоатому», ситуація зі спустошенням Каховського водосховища передбачена проектом ЗАЕС з самого початку, тому є план. Але Котін додав, що основна загроза в тому, що військові РФ продовжують перебувати на майданчику і «можуть зробити будь-які злочинні дії, щоб ситуацію значно погіршити».
Нагадаємо, напередодні ввечері керівник «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявляв, що рівень води в Каховському водосховищі опустився до «мертвої точки», після якої забір води з нього неможливий. Тоді рівень води становив 12,5 м. Станом на ранок 9 червня він знизився ще більше.
Російські воєнні злочинці підірвали Каховську ГЕС вночі 6 червня. СБУ вже опублікувала докази, які свідчать про те, що ГЕС підірвали російські диверсанти.