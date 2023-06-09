Президент «Енергоатому» Петро Котін розповів, що реактори Запорізької атомної електростанції можна буде охолоджувати навіть після повного обміління Каховського водосховища. Нагадаємо, що рівень води в Каховському водосховищі після підриву росіянами Каховської ГЕС вже опустився до позначки в 11,7 м, що є недостатнім для забору води на потреби ЗАЕС.

У п’ятницю, 9 червня, в ефірі «Радіо Свобода» Котін сказав, що охолодження реакторів Запорізької АЕС потрібне, але заходи з охолодження наразі достатні. За його словами, у випадку погіршення ситуації з забором води з Каховського водосховища, є й інші джерела охолодження – це мобільні насосні установки, які є на ЗАЕС. Вони можуть за необхідності закачувати додаткову воду з тих міст, де вона буде залишатися в Каховському водосховищі і підводних каналах до ЗАЕС. Також для охолодження ЗАЕС можуть використовувати підземні свердловини питної води.

За словами президента «Енергоатому», ситуація зі спустошенням Каховського водосховища передбачена проектом ЗАЕС з самого початку, тому є план. Але Котін додав, що основна загроза в тому, що військові РФ продовжують перебувати на майданчику і «можуть зробити будь-які злочинні дії, щоб ситуацію значно погіршити».

Нагадаємо, напередодні ввечері керівник «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявляв, що рівень води в Каховському водосховищі опустився до «мертвої точки», після якої забір води з нього неможливий. Тоді рівень води становив 12,5 м. Станом на ранок 9 червня він знизився ще більше.

Російські воєнні злочинці підірвали Каховську ГЕС вночі 6 червня. СБУ вже опублікувала докази, які свідчать про те, що ГЕС підірвали російські диверсанти.