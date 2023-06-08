Жителі Херсона отримують від волонтерів питну воду у пляшках, 8 червня 2023

У четвер, 8 червня, рівень води в Каховському водосховищі опустився нижче за «мертву точку», що унеможливило водозабір для потреб Запорізької АЕС та населених пунктів. Про це заявив голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота в ефірі телемарафону, пише LIGA.net.

«Рівень у Каховському водосховищі на цей час вже 12,50 м. Це нижче так званої "мертвої точки" 12,70 м – коли ми вже не можемо робити водозабір у населені пункти та для Запорізької атомної станції для перекачування в їхні ставки води для охолодження», – сказав Сирота.

За його словами, якщо гребля зруйнована вщент, то ширина водосховища зменшиться до 1-1,2 км, до підриву вона досягала 3,5 км. А глибина його не перевищуватиме 3 метри.

Сирота додав, що водосховище може спадати ще сім-вісім днів.

Нагадаємо, Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За словами секретаря Ради національної безпеки й оборони Олексія Данілова, росіяни підірвали Каховську ГЕС тією вибухівкою, яку вони заклали у вересні-жовтні 2022 року. В «Укргідроенерго» заявили, що станція після вибуху повністю зруйнована й не підлягає відновленню.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС на Херсонщині та Миколаївщині затоплені десятки населених пунктів, у тому числі й тих, які перебувають під окупацією. І якщо з підконтрольних Україні населених пунктів триває евакуація населення, то на окупованих територіях воєнні злочинці її не проводять, через що люди змушені чекати допомоги на дахах затоплених будинків.

Підрив Каховської ГЕС також призвів до проблем з питною водою в затоплених населених пунктах.