Каховська ГЕС до остаточного підриву російськими окупантами

Підрив Каховської ГЕС підпадає під певні норми міжнародного права, тому деякі країни наразі стримано й обережно висвітлюють цю тему. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону, пише «Еспресо».

За його словами, скоєний злочин підпадає «під певні кримінальні процеси та під Женевську конвенцію».

«Терористичний акт Російської Федерації підлягає під дію міжнародного права і трактується як завдання ядерного удару. Тому що ті пошкодження, яких завдала РФ, саме так трактує міжнародне право», – наголосив Данілов.

Саме це, за словами секретаря РНБО, і є причиною того, що деякі країни дуже обережно до цього ставляться, вони мають бажання вивчити все.

«Хоча я не розумію, що тут можна вивчати. Від 24 лютого 2022 року все цілком зрозуміло. Рашисти прийшли на нашу землю, і все, що відбувається, якісь дії – це через те, що вони вдерлися на нашу землю», – сказав секретар РНБО.

Данілов переконаний, що найближчим часом ми отримаємо реакцію світової спільноти на ці події. І що цивілізований світ буде на нашому боці й ніякої зміни позиції стосовно України не відбудеться.

Як інформував ZAXID.NET, на світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування греблі Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві греблі російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року.