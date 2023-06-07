Росіяни підірвали Каховську ГЕС вибухівкою, яку заклали восени 2022 року

Російські військові здійснили підрив Каховської ГЕС за вказівкою Владіміра Путіна. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє «Радіо Свобода».

За його словами, росіяни підірвали Каховську ГЕС тією вибухівкою, яку вони заклали у вересні-жовтні 2022 року.

«Команда на цей терористичний акт видавалася з Кремля, із кабінету Путіна. На інших рівнях такі вказівки не віддаються. Це не рівень батальйону, дивізії, це не рівень навіть ситуації, пов’язаної із Шойгу», – сказав він.

Данілов також заявив, що окупанти підірвали греблю через очікування на український контрнаступ. До того ж перед підривом вони підняли рівень води на Каховській ГЕС.

«Вони всі очікують наш контрнаступ. Більш того вони максимально підняли рівень (води – ред.). Він був 18:16 метрів, вони його підняли більш як 19 метрів. Накопичили свідомо, щоб більше шкоди створити під час підриву», – додав він.

Як інформував ZAXID.NET, на світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.