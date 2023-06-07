Росія несе відповідальність за вибух дамби у Новій Каховці на півдні України, вважають в Ізраїлі

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив що, за оцінками ізраїльської розвідки, Росія несе відповідальність за вибух дамби у Новій Каховці на півдні України, що спричинило затоплення великих територій у Херсонській області. Про це повідомляє ізраїльська газета Haaretz.

Як повідомляється, напередодні МЗС країни виступило з офіційною заявою, в якій засудило вибух дамби, але не назвало Росію відповідальною за атаку. У повідомленні, опублікованому речником міністерства Ліором Хаітом було вказано, що «тисячі невинних громадян знаходяться під загрозою через жахливі руйнування».

Натомість сьогодні в інтерв'ю Елі Коен сказав, що Ізраїль підтримує західний світ у підтримці України, але «поводиться відповідально з огляду на ситуацію, в якій він опинився».

Він згадав про причетність Росії до того, що відбувається на Близькому Сході та велику єврейську громаду в країні.

«Ми не в Західній Європі, ми в складному регіоні», – сказав Коен, додавши, що «незважаючи на те, що ми в дуже складному регіоні, ми простягаємось до України, допомагаючи їй у гуманітарний спосіб, і зараз сприяємо реалізації системи оповіщення, які врятують життя українських громадян».

Зауважимо, що після російського вторгнення в Україну Ізраїль у багатьох випадках уникав притягнення Москви до відповідальності за дії, що суперечать міжнародному праву, які мали місце на території російської окупації. Цього року Коена критикували за те, що він уникав згадки про Росію під час свого візиту до міста Буча, де російська армія вчинила воєнні злочини.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні представники американської розвідки повідомили кільком відомим ЗМІ, що переважаюча оцінка Вашингтона полягає в тому, що відповідальність за вибух несе Росія.

Однак наразі США утрималися від прямої заяви про те, що Росія несе відповідальність за вибух, але речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив у заяві для ЗМІ, що Росія незаконно заволоділа дамбою та контролює територію протягом місяців.

Міністр закордонних справ ЄС Жозеф Боррель звинуватив у катастрофі Росію. Він поговорив із міністром закордонних справ України та пообіцяв, що «винуватці понесуть наслідки за порушення міжнародного права». Франція та Німеччина також звинуватили Росію.