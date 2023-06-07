Окупанти виганяють власників двоповерхових будинків із помешкань та самі розташовуються в них

Після знищення Каховської ГЕС окупаційні війська виганяють людей з приміщень їхніх помешкань у суттєво підтопленому місті Гола Пристань та розміщують свої позиції на дахах. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України у Facebook.

«У місті Гола Пристань окупанти виганяють власників двоповерхових будинків із помешкань та самі розташовуються в них. На дахах цих будівель загарбники облаштовують вогневі позиції», – йдеться в повідомленні.

Там також підтвердили інформацію про те, що росіяни не дають жителям тимчасово захопленої частини Херсонщини самостійно евакуюватися принаймні з одного населеного пункту. Йдеться про селище Козачі Лагері, яке опинилося в небезпечній зоні підтоплення.

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«Люди не дочекались допомоги від окупаційної так званої влади та намагались самостійно виїхати з частково підтопленого населеного пункту. Проте, російські військовослужбовці, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заблокували всі можливі шляхи залишення міста та заборонили евакуацію», – зазначили в Генштабі ЗСУ.

У Генштабі наголошують, що Росія не переймається проблемами українців у зайнятих районах і здатна на будь-які злочини та масштабні руйнування.

Нагадаємо, що через російський теракт на Каховській ГЕС у критичній зоні підтоплення опинилися близько 16 тис. людей на правому березі Херсонської області. Однак більше зачепило окупований лівий берег регіону. Зокрема, повідомлялося про критичну ситуацію в містах Олешки та Гола Пристань на Херсонщині.