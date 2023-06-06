Російські військові підірвали Каховську ГЕС, однак звинувачують в цьому Україну

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 6 червня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого зокрема обговорювали підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

У себе в Telegram голова держави розповів, що учасники ставки заслухали доповіді військового командування, розглянули ситуацію на фронті та готовність Сил оборони до подальших дій. За словами глави держави, готовність зараз «максимальна».

Президент також сказав, що українська розвідка на Ставці доповіла про ситуацію на Каховській ГЕС.

«Головний висновок – підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки. Водночас підрив дамби не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території», – наголосив Зеленський.

Зазначимо, що раніше сьогодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що метою російських військових при підриві дамби Каховської ГЕС було «призупинити процес деокупації Силами оборони України та змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у Бєлгородській області» Росії.

«Натомість російські окупанти отримали протилежний ефект. Наразі у критичному становищі перебувають мирні жителі тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини і Криму, оскільки знищення дамби позбавило їх прісної води. Окрім того, були затоплені позиції російських військових підрозділів, що може призвести до масштабного змиву російських мінних полів та їх детонації у хаотичному порядку», – написала вона у телеграмі 6 червня.

Нагадаємо, що на світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.