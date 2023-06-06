Розвідувальні дані вказують на Росію, як на винуватця атаки на дамбу

Дані американської розвідки вказують на те, що саме Росія несе відповідальність за підрив Каховської ГЕС та масштабну техногенну катастрофу. Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела.

За інформацією двох американських та одного західного чиновника, уряд Сполучених Штатів Америки має розвідувальні дані, що вказують на Росію, як на винуватця атаки на дамбу.

Адміністрація президента Джо Байдена працювала над тим, щоб розсекретити частину розвідданих і поділитися ними найближчим часом.

Як інформував ZAXID.NET, на світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року.

Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.