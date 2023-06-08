удинок Поліни Райко охороняється Законом України «Про охорону культурної спадщини»

Унікальний будинок-музей художниці Поліни Райко в Олешках опинився під водою після знищення Каховської ГЕС росіянами . Про це повідомив художник та представник Херсонського обласного благодійного фонду ім. Поліни Райко Семен Храмцов на своїй сторінці у Facebook.

«Станом на зраз (7.06.23 18:00) мені відомо, що будиночок з фресками під водою», – написав він. Також Храмцов повідомив, що «берегині музею» евакуювалися та перебувають у безпеці.

Художниця почала малювати у 69-років

Свій будинок Поліна Райко розписала власноруч. Художницю, яка почала малювати в 69 років, порівнювали з Марією Примаченко. Її творчість є одним із найцікавіших, найяскравіших прикладів українського наївного мистецтва. Усі стіни будинку вкриті розписами, на яких зображені фантастичні та реальні звіри та птахи. Також Поліна Райко писала родинні портрети, використовувала воєнні та релігійні сюжети.

Поліна Райко народилася 1928 року в Олешках, прожила там усе життя. Вона почала після втрати близьких. Художниця померла у січні 2004 року в Олешках у віці 75-ти років.

Творчість Райко є унікальним зразком українського наївного мистецтва

Після смерті художниці її хату придбало подружжя шанувальників мистецтва з Канади, завдяки яким хата збереглася донині. Також у для збереження будинку Райко у 2008 році херсонський художник В’ячеслав Машницький створив Херсонський обласний благодійний фонд ім. Поліни Райко. Під час окупації Херсонщини В’ячеслав Машницький зник безвісти, повідомляє Lb.ua.

Будинок Поліни Райко охороняється Законом України «Про охорону культурної спадщини». Творчості Поліни Райко присвячений документальний фільм «Рай» Надії Кошман.

Усі фото благодійного фонду ім. Поліни Райко