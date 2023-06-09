Служба безпеки України оприлюднила перехоплення телефонної розмови, під час якої окупанти зізнаються, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група росіян. Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

За словами одного з окупантів, підрив дамби «пішов не за планом».

«Там не вони [українці] довбали. Там наша диверсійна група. Вони хотіли цією дамбою лякати. Пішло не за планом, а більше, ніж вони планували», – сказав один із співрозмовників.

Також він розповів, що нижче зруйнованої греблі був сафарі-парк, у якому загинули тисячі тварин. Ймовірно, що йдеться про зоопарк «Казкова діброва» у Новій Каховці.



Як інформував ZAXID.NET, на світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.