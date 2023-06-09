СБУ оприлюднила докази підриву росіянами Каховської ГЕС
Каховську ГЕС підірвала російська диверсійна група
Служба безпеки України оприлюднила перехоплення телефонної розмови, під час якої окупанти зізнаються, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група росіян. Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.
За словами одного з окупантів, підрив дамби «пішов не за планом».
«Там не вони [українці] довбали. Там наша диверсійна група. Вони хотіли цією дамбою лякати. Пішло не за планом, а більше, ніж вони планували», – сказав один із співрозмовників.
Також він розповів, що нижче зруйнованої греблі був сафарі-парк, у якому загинули тисячі тварин. Ймовірно, що йдеться про зоопарк «Казкова діброва» у Новій Каховці.
Як інформував ZAXID.NET, на світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.