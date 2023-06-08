У підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі військ РФ є втрати

Російські окупаційні війська не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України у ранковому зведенні 8 червня.

Як розповіли у відомстві, у підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі військ РФ є травмовані, загиблі та зниклі безвісти. Також у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно.

Водночас 6 червня відбулась масова евакуація цивільного населення з міста Каховка, під час якої люди використовували власний автомобільний транспорт. Разом із цивільним населенням евакуаційними маршрутами скористались російські окупанти. Під час такого переміщення загарбники використовували місцевих жителів як живий щит.

Зазначимо, що керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що окупаційні війська після підриву дамби Каховської гідроелектростанції відійшли на 5-15 км від Дніпра. Однак не припинили обстріл Херсон, де продовжується евакуація мирних жителів.